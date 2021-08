Lazio, sbloccato il mercato: il comunicato del club

ROMA - “Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori”. Ecco il comunicato della Lazio che mette fine alla questione indice di liquidità. Con un intervento del presidente Lotito, sbloccato il mercato in entrata. La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (Covisoc), aveva fermato le operazioni di acquisto per l’indicatore di liquidità in negativo. Questione risolta.