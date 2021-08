Lazio, alla scoperta di Pedro: le dieci cosa da sapere

1 - L’UOMO TROFEO

Pedro è calciatore unico, nessuno come lui in quanto a trofei. Ha vinto 25 titoli e tutti quelli più importanti: Champions League, Supercoppa Uefa, Coppa del mondo per club, Europa League, Campionato del Mondo e un Europeo.

2 - UN GIOCATORE DA FINALE

Sono nove le finali di Pedro giocate in carriera. E in tutte le finali ha segnato un gol. Decisivo quando bisogna dare tutto per portare a casa un trofeo.

3- INNAMORATO PAZZO

Sposato sino al 2017 con Carolina Martin, con cui è diventato padre di tre figli, da diverso tempo fa coppia con Patricia Magana. Foto di tabloid inglesi lanciano lo scoop e mettono fine al suo matrimonio. Con la sua nuova fiamma, ex hostess, si sono mostrati per la prima volta come coppia alle nozze di Cesc Fabregas.

4 - OLIMPICO COME CASA

Pedro giocherà, dopo la stagione alla Roma, ancora una volta allo stadio Olimpico. Un impianto che è nel suo cuore: nel 2009, sul prato verde della Capitale, ha alzato al cielo la prima Champions League con la maglia del Barcellona.