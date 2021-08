Lazio, la probabile formazione anti-Empoli: Felipe Anderson fermo

FORMELLO - Ci siamo, è la prima vigilia della stagione. Al Castellani, sabato sera, sfida all’Empoli per dare il via ufficiale al campionato. Rifinitura in mattinata nel centro sportivo biancoceleste, Maurizio Sarri si porta dietro più di qualche dubbio per la sua Lazio. Felipe Anderson non si è allenato, è fermo, come anticipato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, per problemi burocratici dovuti al suo trasferimento in Italia. “Dovrebbe essere disponibile”, le parole dell’allenatore. Se risolverà il tutto in tempo, ci sarà. C’è ottimismo.