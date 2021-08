Lazio, ecco la lista per il campionato: chi rimane fuori

ROMA - Ormai ci siamo, manca ormai pochissimo all’inizio del campionato. La Lazio debutta in trasferta contro l’Empoli sabato sera. In mattinata ufficializzata la lista Serie A. Non sarà quella definitiva, l’elenco varrà nel caso specifico solo per la sfida di domani. In seguito potrà essere variato entro la mezzanotte dell'1 settembre, cioè il giorno successivo alla chiusura della campagna trasferimenti fissata alle 23 del 31 agosto. Le regole: suddivisione della rosa in non più di 17 elementi liberi da restrizioni, più 4 prodotti del vivaio nazionale e altri 4 del proprio settore giovanile. A questi si possono aggiungere poi illimitati Under 22 (quest'anno sono quelli nati dal 1999 in poi) in Lista B.