Lazio, Sarri: "Serve tempo per i miei metodi. Felice per il gruppo"

EMPOLI - Inizia con una vittoria Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Vittoria per 3-1 sull'Empoli con i gol di Milinkovic, Lazzari e Ciro Immobile su rigore. Una buona prestazione dei biancocelesti, che tornano a Roma con i primi tre punti della stagione. Il tecnico, ai microfoni di Dazn, ha detto la sua sulla partita e non solo: "Sempre emozionante venire a Empoli, ma qui ci sono tante persone che sento spesso. Sono consapevole di dovergli parte della mia carriera. Sono persone che sanno fare calcio e gli auguro il meglio in campionato. Il calcio in Italia? Europeo eccezionale, ma non penso che le nazionali attraversano un movimento. In Italia giocano 40 italiani, in Inghilterra 30 inglesi. Il nostro movimento non è cresciuto, hanno fatto un miracolo loro. Mi dispiace che sia sparito De Zerbi nel nostro calcio. Il sarrismo nella Lazio? Normale ce ne sia poco, ma stasera siamo usciti con buona qualità diverse volte. Questa è una squadra che viene da un percorso diverso. Normale che ancora ci sia una percentuale non alta dei miei metodi”.