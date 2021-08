Lazio, Anna Falchi esulta: "Viva il sarrismo!"

EMPOLI - Fa festa anche Anna Falchi per la vittoria della Lazio. Su Instragram torna il rituale social, una tradizione vista ad ogni successo biancoceleste. E la showgirl e presentatrice ha già un nuovo eroe da celebrare: Maurizio Sarri. Il messaggio, accompagnato da una foto a tinte biancocelesti, è tutto per l'allenatore: "Fiera della mia Lazio! Ed ora non guardiamo più indietro, ma sempre e solo avanti Lazio! Viva il nostro Comandante!! Evviva il Sarrismo!". La Falchi lancia la sua squadra del cuore verso una grande stagione iniziata con una bella vittoria per 3-1 contro l'Empoli. Tra i protagonisti Milinkovic, Lazzari e Immobile. Ma solo uno ha già conquistato la bella Anna: Sarri.