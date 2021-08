Lazio, Milinkovic: "Con Sarri ci divertiamo. Correa? Ognuno fa la sua scelta"

EMPOLI - Si è già visto un Sergej Milinkovic-Savic in super forma campionato . Al debutto, contro l'Empoli, un gol e un assist. Ecco che la legge del Sergente è subito protagonista alla Lazio. Squadra nuova, firmata Sarri, ma vecchio 'Sergio' per tornare a sognare. Ai microfoni di Dazn ha parlato del momento e non solo: " Da bambino giocavo molto a futsal e mi è rimasto il tocco con la suola, una delle mie giocate preferite. Quest'anno giochiamo più palla a terra, il tecnico chiede a noi centrocampisti di giocare di più e noi ci divertiamo. Questo è quello che vuole anche lui, dopo oggi possiamo dire che lo abbiamo cominciato a fare".

Milinkovic e il feeling con i compagni

"Luis Alberto è arrivato dopo qualche giorno ad Auronzo e abbiamo parlato, Correa è ancora qui. Ognuno fa la sua scelta, quando c'è modo di parlare se ho da dire qualcosa lo faccio. Pedro? Me lo ricordo dal derby in cui ci ha fatto male, sono contento però che sia qui a darci una mano perché è un giocatore pazzesco. Non mi aspettavo che giocasse perché è appena arrivato, sono contento che abbia fatto una buona prestazione. Mi manca Parolo, lo scorso anno non giocava molto, ma ci ha sempre aiutato nello spogliatoio, era tra i leader. Io sono arrivato ragazzino, ho preso tanto da lui. Lui in tv ci può stare, ha giocato tanti anni e può parlare di calcio".