Inter, Correa è più vicino. Ecco la richiesta della Lazio

Lotito tiene duro, Marotta gioca su due tavoli. L’Inter avanza per Correa, ma nelle ultime ore si sta muovendo anche per Belotti. S’incrociano strategie, esigenze tecniche e condizioni finanziarie. E’ dura trattare con la Lazio e il debutto di San Siro con il Genoa potrebbe aver suggerito a Inzaghi nuove strade: Sensi da seconda punta in attesa di Lautaro Martinez e del recupero di Sanchez, più una ricchezza a centrocampo da gestire (Vidal, Vecino, Gagliardini sono riserve), invitano a riflettere. Ai nerazzurri manca una prima punta di fisico e centimetri che sappia dare il cambio a Dzeko, regale nei suoi movimenti da regista offensivo e in grado di occupare l’area. Lautaro, quel lavoro, non può farlo anche se sa muoversi da centravanti. E’ un dinamico, attacca la profondità. Simone cerca un riferimento per far salire l’Inter verso l’area e l’idea del centrocampo pieno di assaltatori lo convince. Il Tucu, che pure gli piace da impazzire, lo porterebbe verso l’agilità e un attacco più leggero nel caso in cui mancasse Dzeko. Nella stagione in cui l’Inter, dopo gli assalti falliti da Conte e da Spalletti, cercherà di superare la fase a gironi di Champions non si può sbagliare mossa per completare un organico di altissimo livello. Preso il bosniaco, Belotti può diventare il rinforzo per rispondere all’addio di Romelu Lukaku.