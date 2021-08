Lazio, lavoro differenziato per Luiz Felipe, Pedro e Cataldi

FORMELLO - Questa mattina è andata in scena la prima delle due sedute in programma nel centro sportivo di Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico come di consueto ha diviso la squadra tra calciatori difensivi e offensivi. Intera rosa a disposizione dell'allenatore, anche se Luiz Felipe ha lavorato con carichi diversi rispetto ai compagni.