Lazio, l'esito degli esami di Lazzari: due settimane di stop

ROMA - Circa due settimane di stop. Questo il responso dopo i primi esami cui si è sottoposto Manuel Lazzari in clinica Paideia. Il terzino destro della Lazio si era fermato nel primo tempo del match di sabato contro lo Spezia per un problema al polpaccio destro e gli accertamenti hanno evidenziato un'elongazione muscolare .

Lazzari, i tempi di recupero

Per questo tipo di infortuni generalmente occorrono due settimane prima di un recupero completo, ma il giocatore conta di accorciare i tempi (da escludere però una sua presenza con il Milan al rientro dalla sosta). Di certo non ha potuto rispondere alla convocazione in Nazionale del ct Roberto Mancini, che lo ha prima inserito nella lista per le prime gare del post-Europeo e poi è stato costretto a depennarlo proprio per via di questo problema fisico.