Muriqi in cerca di riscatto: gol con il Kosovo per riprendersi la Lazio

ROMA- Un gol per trascinare la sua nazionale, ma soprattutto per rilanciare la propria candidatura in maglia biancoceleste. Vedat Muriqi ha regalato al Kosovo la vittoria nel match contro la Georgia , girando di testa un perfetto assist dell'ex laziale Valon Berisha , al diciottesimo del primo tempo. Un gol che inizialmente gli era stato tolto. La deviazione del difensore georgiano Khocholava , aveva portato la Uefa a classificare la rete come autogol . Ma dopo un'attenta revisione, è arrivata la decisione ufficiale: la rete è stata assegnata all' attaccante biancoceleste , che ha potuto festeggiare il quindicesimo centro in trenta partite con la maglia della nazionale.

Muriqi, ora il riscatto con Sarri

Una media importante, che poteva addirittura essere migliorata, se la Var (per questioni di centimetri) non gli avesse tolto un gol nella ripresa. Ora Muriqi vuole riscattarsi anche con la maglia biancoceleste. In estate ha vinto il duello con Caicedo (ceduto al Genoa) per il ruolo di vice Immobile. Sarri, dopo averlo provato spesso in estate dal primo minuto, lo ha messo in campo, concedendogli spezzoni di gara, sia all'esordio con l'Empoli, sia nella sfida casalinga contro lo Spezia. Muriqi vuole lasciarsi alle spalle le polemiche e le critiche piombategli addosso dopo la sua prima, deludente, stagione biancoceleste. Provando a ripetere anche con la Lazio, i numeri mostrati in nazionale.