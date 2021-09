Lazio, settembre di fuoco: tour de force tra derby e Europa League

ROMA - È in arrivo il primo tour de force per Sarri alla Lazio, sarà un settembre infuocato con tante partite ravvicinate (6) in pochi giorni. Il calendario non fa sconti, si infittisce e chiede uno sforzo superiore al normale per passare indenne il primo ciclo intenso di gare. Compito di Sarri e del suo staff sarà quello di gestire i calciatori e le energie senza perdere punti e terreno per strada. È l'occasione anche di testare la profondità e il valore della rosa, ampliata dal mercato estivo.