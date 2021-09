Lazio, che calendario fitto: tutti gli appuntamenti clou

ROMA - Lazio a punteggio pieno, il primo vero banco di prova importante arriva domenica a San Siro contro il Milan. Un test fondamentale per tanti motivi. Uno su tutti: misurare le ambizioni della squadra di Sarri contro una diretta concorrente per i primi posti della classifica. Il calendario poi si fa fitto: dopo l’inizio della Serie A e la pausa, l’agenda è piena di match importanti . Inizia un periodo-verità per la truppa biancoceleste.

Lazio, il tuo calendario con partite fondamentali

Dopo San Siro via anche all’Europa League. La Lazio inizia in Turchia contro il Galatasaray giovedì 16 settembre. Dopo tre giorni all’Olimpico arriva il Cagliari, il 23 partita a Torino. E il 26 ecco il derby con la Roma (ore 18). Non è finita: secondo match della fase a gironi contro la Lokomotiv Mosca in casa (30 settembre). Si gioca senza pausa sino al 3 ottobre, partita a Bologna. Un mese intenso che dirà tanto sulle ambizioni della squadra. Altra pausa per le nazionali, giusto il tempo per preparare la sfida all’Inter di Simone Inzaghi: il 16 ottobre, l’ex tecnico laziale, tornerà per la prima volta all’Olimpico da avversario.