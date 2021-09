Lazio, visite mediche per Zaccagni: pronto per Milano

ROMA - Ecco Mattia Zaccagni in clinica Paideia per le visite mediche di idoneità. Appuntamento di buon mattino nella struttura sanitaria di riferimento della Lazio. L’ex Verona è stato l’ultimo colpo di mercato dell’estate biancoceleste. Non si era ancora visto per i test, ma da giorni si allena a Formello agli ordini di Maurizio Sarri. Obiettivo: prendersi la Lazio. Subito in palla, gol nella partitella contro la Primavera di Calori. Mattia è apparso immediatamente carico e in forma. Domenica sarà convocato per la prima volta in vista della sfida a San Siro contro il Milan. Spera nell’esordio. Sarri, al momento con il gruppo dimezzato a causa degli impegni dei nazionali, farà le sue scelte più avanti. Zaccagni presente, ha lanciato segnali.