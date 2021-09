Lazio, Immobile è pronto: un gol per le critiche

ROMA - Ciro Immobile osannato e coccolato da tutta la Lazio . Critiche piovute in Nazionale, poi l’abbandono del ritiro per un leggero affaticamento muscolare. Conta solo la maglia biancoceleste in questo momento. Domenica c’è la super sfida al Milan, il primo vero banco di prova per gli uomini di Sarri, chiamati a dare risposte importanti dopo le prime due vittorie in campionato. E in attacco a guidare la squadra ci sarà Ciro il re dei gol. Quattro nelle prime due giornate, la media è già alta.

Immobile in gestione, pronto per Milano

Ciro è tornato dal ritiro della Nazionale per un problema muscolare alla gamba destra. Nessuna preoccupazione particolare, ieri ha svolto un lavoro in palestra e anche in campo. Defaticante come tutti gli altri nazionali rientrati dopo dieci giorni. Deve rifiatare sia fisicamente che mentalmente. Si è attaccato alla presa di corrente a Formello: energia positiva da compagni e tifosi, stretti intorno a lui. Oggi tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo. Ciro, ai rossoneri, ha segnato 7 gol in carriera, 6 con la Lazio. Pronto per San Siro, va a caccia di altre reti per scrollarsi di dosso un po’ di pressione. Il suo trono biancoceleste, comunque vada, è sempre al sicuro.