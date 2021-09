Lazio, per i tifosi è missione San Siro: tutti in trasferta

ROMA - Tutti a Milano per tifare la Lazio nel primo grande scontro della stagione contro una diretta concorrente. I tifosi biancocelesti si preparano per una domenica di fuoco. C’è tempo sino a sabato alle ore 19 per assicurarsi un biglietto per San Siro. Ne restano a disposizione qualche centinaia, non di più. Venduti circa 1700 biglietti dei 2182 messi a disposizione dalla società rossonera. Il settore ospiti, ovvero il terzo anello verde, sarà praticamente tutto occupato. Costo del tagliano 20 euro, si accede ovviamente solo con il green pass. Anche i tifosi del Milan rispondono presenti, con uno stadio che si prospetta sold-out come già accaduto con il Cagliari lo scorso 29 agosto. C’è fame di tifo e di vittorie, di stadio e di festa. Tutto pronto per un match che si prospetta combattuto e spettacolare.