Lazio, domani la presentazione ufficiale di Mattia Zaccagni

ROMA - Mattia Zaccagni è pronto a vivere la sua prima gara ufficiale da calciatore della Lazio. A Milano, contro i rossoneri di Stefano Pioli, l'ex fantasista del Verona, farà il suo esordio con la maglia biancoceleste. Arrivato nella capitale nelle ultime ore di mercato, Zaccagni ha approfittato della sosta del campionato, per iniziare a conoscere i metodi di allenamento e gli schemi di Maurizio Sarri. Contro il Milan entrerà in ballottaggio con Felipe Anderson e Pedro per una maglia da titolare.