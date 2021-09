Milan-Lazio e il dubbio di Sarri sulla fascia

ROMA - Manuel Lazzari o Adam Marusic sarà probabilmente il ballottaggio dell’anno per Maurizio Sarri. Due titolari per un posto da terzino destro nella Lazio. Bene così, verrebbe da dire. L’abbondanza è sempre una cosa positiva. E contro il Milan si deciderà all’ultimo. Valutazioni in corso per il tecnico toscano. L'ex Spal viene da un infortunio muscolare. Si era fermato dopo 25 minuti di gioco contro lo Spezia per un’elongazione al polpaccio destro. Ha recuperato in fretta, vuole confermarsi in campo dopo aver giocato un super match d’esordio contro l’Empoli. Il montenegrino invece, viene da tre partite con la sua nazionale. Forse tirerà il fiato.