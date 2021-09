Lazio, Luis Alberto: “A San Siro una lezione, ma anche uno stimolo”

ROMA - Una marcatura asfissiante da parte di Tonali e Luis Alberto è rimasto imbrigliato nel pressing rossonero. Il Mago non è riuscito ad incidere nel match contro il Milan, ma non si perde d’animo e guarda alle prossime partite con estrema fiducia. Su Instagram il suo pensiero: “Non è stata la partita che volevamo fare, abbiamo ancora margini di miglioramento e sono sicuro che presto torneremo a divertirci e farvi divertire come vogliamo e come meritate. Questo ci serve da lezione e ci dia stimolo per lavorare ancora di più". Con il Galatasaray, in Europa League, l’occasione del riscatto. C’è poco tempo per pensare agli errori fatti. Ma ecco subito la possibilità di tornare alla vittoria e mostrare il miglior calcio.