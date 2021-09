Lazio, testa al Galatasaray: Sarri e le idee di turnover

FORMELLO - Seduta di scarico dopo il match perso contro il Milan. La Lazio entra nella settimana che porta dritti all’esordio in Europa League. Giovedì, in Turchia, si gioca contro il Galatasaray. Sarri riprende in mano la squadra con tutti i titolari di San Siro che rimangono in palestra. Per gli altri seduta in campo. Lavoro differenziato per Luis Alberto: corsetta defaticante in scarpe da ginnastica per il Mago.