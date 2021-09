Lazio, Basic e Zaccagni al debutto: “Felici, ora l'Europa League!"

ROMA - Sognavano un debutto diverso, Toma Basic e Mattia Zaccagni. Entrati nella ripresa nella sfida persa contro il Milan, i due acquisti della Lazio aspettano altre occasioni per imporsi con la maglia biancoceleste. E su Instagram, il croato, ha raccontato la felicità dell’esordio in campionato: “Felicissimo di essere sceso in campo per la mia prima partita della Serie A con la Lazio. Ieri è stata una serata difficile per noi, ma daremo tutto per raggiungere i nostri obiettivi”. Anche l’ex Verona, sui social, ha parlato del debutto: “Felicissimo di avere esordito con questa maglia, peccato per il risultato! Testa alla prossima". Ora c’è l’Europa League, tutti e due aspettano di partire titolari contro il Galatasaray. Sarri potrebbe far ruotare i suoi. Tra martedì e mercoledì le scelte definitive per giocare la prima partita di coppa.