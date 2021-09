Lazio, Patric indica la via: "Sudore e lavoro, abbiamo appena iniziato"

Lazio, con il Cagliari torna Reina

Patric: "Ragazzi, abbiamo appena cominciato"

Dopo le dichiarazioni di Felipe Anderson e Sarri, che al termine della gara in Turchia hanno parlato di piccoli, ma significativi passi in avanti, oggi è stato Patric a lanciare un messaggio positivo. Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore spagnolo ha provato ad indicare la via da seguire: "Sudore e lavoro, andiamo ragazi, è appena cominciato, forza Lazio". Un messaggio chiaro: la stagione è appena iniziata e c'è ancora tutto il tempo per rimediare alle prime battute d'arresto.