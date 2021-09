Lazio, la probabile formazione anti-Cagliari: dubbio in difesa

FORMELLO - Maurizio Sarri sceglie la miglior Lazio per affrontare il Cagliari all’Olimpico. Una partita da non sbagliare, serve riscattare le due sconfitte con Milan e Galatasaray. E rilancia la qualità, che rimane al centro del suo progetto. I magnifici cinque tutti in campo: Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile e Pedro . Sono queste le intenzioni del tecnico biancoceleste.

Lazio, quel dubbio al centro della difesa

Zaccagni spera in avanti, ma Felipe Anderson è in vantaggio. In mezzo solito muro Leiva. In difesa invece, qualche dubbio c’è. Lazzari dovrebbe spuntarla su Marusic per il ruolo di terzino destro. L’altra incognita è rappresentata da Luiz Felipe, che potrebbe tirare il fiato, visti i tanti impegni ravvicinati, e lasciare il posto a Patric. Acerbi e Hysaj confermati. In porta scontato il ritorno di Reina. Lo spagnolo, a prescindere dall’erroraccio di Strakosha contro il Galatasaray, era già il designato per difendere i pali biancocelesti. Da ricordare che Sarri assisterà alla partita con il Cagliari dalla tribuna: sconta la prima delle due giornate di squalifica. A dirigere la squadra ci sarà il vice Martusciello.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri (in panchina il vice Martusciello).