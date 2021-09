Lazio, Patric: “A Sarri serve solo tempo. L’Olimpico deve far paura”

ROMA - “Dopo un buon inizio in campionato, ci siamo trovati davanti a due prestazioni che neanche noi ci aspettavamo. Siamo consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo riscattarci il prima possibile”. Ha parlato così Patric nel match program di Lazio-Cagliari, match delicato per i biancocelesti che devono riscattare le ultime due brutte prestazioni. Il difensore spagnolo ha poi continuato: “Questi ultimi risultati non devono farci perdere le nostre consapevolezze, sappiamo che noi siamo alle prese con una nuova idea di calcio e che affrontiamo delle squadre di valore. Ci servirà del tempo per assimilare i nuovi dettami”.