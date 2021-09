Lazio, Martusciello: "Turnover? Facciamo i conti anche con il derby"

TORINO - La Lazio si presenta al Grande Torino con una formazione un po' rimaneggiata. Assenti dal primo minuto Milinkovic, Leiva e Pedro. Dentro Akpa Akpro, Cataldi e il baby Raul Moro. Cambi necessari, tante partite giocate fin qui, alcuni giocatori avevano bisogno di riposo. E ai microfoni di Sky Sport, il vice di Sarri, Giovanno Martusciello, ha commentato: “Il turnover in mezzo? Quarta partita in dieci giorni, c’era la necessità di mettere dentro ragazzi freschi. Poi tra tre giorni c’è un match importante. Vogliamo salvaguardare i problemi che possono nascere con partite così vicine. Ci fidiamo dei ragazzi, speriamo possano rendere tutti al meglio. Il discorso è per Pedro e per tutti gli altri. Cambiare tanti giocatori può far nascere delle difficoltà, ma i ragazzi ci dimostrano di avere qualità durante la settimana".