Lazio, Pedro e il derby promesso: i tifosi chiedono il regalo

Per quello che è stato, per quello che può essere. I laziali hanno un motivo in più per amare Pedro, i romanisti hanno un motivo in più per temere Pedro. Il gol rifilato nel derby del 15 maggio con la maglia della Roma, per naturale contrappasso, dovrebbe risegnarlo nel derby di domani con la maglia della Lazio. Contrappesi e contrappassi, invocano i tifosi biancocelesti.

Pedro, silurato da Mourinho e riaccolto da Sarri Pedro si trova in mezzo a due fuochi, vivrà un derby rovesciato, personalizzato, a maglie invertite. A maggio, subentrando, segnò il 2-0, fu il colpo di grazia, fece irruzione sulla trequarti, come una boccia da bowling stese pallidi birilli e fulminò Reina per la felicità dei romanisti e la frustrazione dei laziali. È un pericolo comune, Pedro. Oggi sono i romanisti a temere il colpo di grazia dell’ex. Pedro ha spezzato il cuore dei biancocelesti e l’ha scaldato tre mesi dopo, dopo un iniziale scetticismo. Ha rescisso con la Roma, ha sposato la Lazio, ha impattato bene contro Empoli e Spezia, poi è calato come tutti. Da Mourinho fu trattato come un rottame di ferro buttato via. Gli ha ridato un futuro Sarri, convinto che fosse ancora un metallo prezioso. Esaltato, silurato, scartato dalla Roma, costretto ad allenarsi a Trigoria nella solitudine frustrante che accompagna i fuori rosa. Accolto a Formello, rilanciato subito in campo a Empoli con la maglia 9, nel giro di 48 ore dalla sua firma sul contratto. Pedro ha vissuto un’estate sottosopra, ha perso e ritrovato tutto nel giro di cinque mesi.