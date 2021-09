Lazio, Tare: "Sarri gode della massima fiducia. Serve solo vincere"

ROMA - Vincere e basta. Nel derby e nelle prossime partite. Igli Tare traccia la via per vedere una grande Lazio. Ai microfoni di Dazn, prima del fischio d'inizio con la Roma, ha detto la sua sul momento e non solo: "Ogni derby è speciale, ne ho giocati diversi. Parliamo di una partita che non si gioca, si vince. Per noi è fondamentale trovare autostima dopo il match con il Milan. Ho visto piccoli passi avanti in attacco, e non c’è miglior modo per sbloccarsi stasera nel derby. Il sarrismo? Roma non si è costruita in un giorno. Abbiamo iniziato in un certo modo, sono cambiate tante cose. C’è un blocco mentale, invece bisogna essere liberi e godere di questo palcoscenico. Ti danno tanta pressione, ma anche la bellezza di giocare una partita così. Il sarrismo lo vedremo più avanti, magari in un altro modo. Ora conta vincere. Con il tecnico non abbiamo parlato, ma gode tutta la nostra fiducia. In settimana lavora in un modo, la domenica no. Questione di tempo, vincere aiuta a vincere. La squadra ha bisogno di vincere, il derby è l’occasione per rilanciarsi”.