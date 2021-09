Lazio, Felipe Anderson: "Derby speciale. Sono qui per Sarri, lo stimo"

ROMA - Maurizio Sarri si coccola Felipe Anderson e l'esterno ripaga il tecnico a suon di belle prestazioni e gol. A segno nel derby con la Roma, il brasiliano ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato felice: "Siamo arrivati a una partita di campionato in cui era molto importante guadagnare i tre punti. Volevamo comandare il match e giocare con palla a terra, portarli dietro. Ci siamo riusciti e sono contento di tornare a segnare in un derby, è un partita speciale e dobbiamo provare sempre a vincere in questo modo. Per me questo è stato un derby davvero speciale" .

La crescita di Felipe Anderson

"Sarri lo stimo da sempre come allenatore. Quando ho visto che poteva venire alla Lazio non ho esitato a dire di sì. Volevo far parte del suo progetto, mi piace il suo gioco e come gestisce il gruppo. Sapere che ha detto belle cose su di me mi rende davvero felice. Devo riprendere forma per dare continuità alle prestazioni e ripagare la fiducia che il tecnico ha in me. Bello stare per 90' in campo facendo assist e gol. Questa è una partita speciale per me che ricorderò più di tutti gli altri. Milinkovic? Di testa è molto bravo, noi creiamo gli giusti spazi e lui lì è incredibile nell'inserimento. Era una palla lunga ed è stato molto coraggioso ad andare su quella palla con il portiere in uscita. Ciro invece ha fatto un grandissima giocata".