Lazio, il tour de force non è finito: i prossimi impegni

ROMA - Derby archiviato con un giorno di riposo, ora la Lazio si prepara a vivere altre due partite fondamentali nel giro di pochi giorni. La sosta appare ancora lontana. Ripresa nel pomeriggio con il primo allenamento con vista Europa League. Giovedì all’Olimpico arriva la Lokomotiv Mosca, una partita da non sbagliare. Dopo l’1-0 rimediato all’esordio con il Galatasaray, i biancocelesti sono chiamati alla vittoria contro i russi. E poi? Domenica match delicato contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic (si gioca alle 12.30 al Dall’Ara). Poco tempo per preparare la sfida di campionato, ma Sarri vuole dare continuità dopo la bella vittoria contro la Roma e prima della sosta. Si torna in campo il 16 ottobre, all’Olimpico, contro l’Inter di Inzaghi (ore 18). Alla ripresa altri match in sequenza: Marsiglia il 21, Verona il 24, Fiorentina il 27 e Atalanta il 30 ottobre. Un nuovo mese ricco di impegni.