La Lazio regina di Coppa, Sarri sa come vincerla

La Lazio è la veterana di questa EuroLeague , Sarri l’ha vinta nel 2019 col Chelsea . Sono fatti l’una per l’altro in Europa e chissà fino a che punto si spingeranno. La Lazio, con Villarreal e Salisburgo in Champions , è la squadra dell’attuale torneo che ha giocato più partite (71) dal 2009, anno di nascita del format. Comprendendo le fasi a gironi ha vinto 30 gare (42,2% di successi), ha segnato 107 volte (media di 1,5 a gara). Al secondo posto c’è il PSV Eindhoven (65 partite, 31 vittorie), al terzo lo Sporting Braga (60 partite, 26 vittorie). Sarri, Mister Europa poco più di due anni fa, ha vinto 19 delle sue 26 gare di Coppa (4 pari e 3 sconfitte per il resto). Solo Simeone ha una percentuale maggiore di successi nella competizione (81% per il Cholo contro il 73% di Mau).

Il rebus formazione

Provare a indovinare la formazione di stasera è un azzardo. «Non lo so chi gioca. È troppo presto, gli allenamenti post-derby non erano indicativi, chi ha giocato ha fatto solo defaticante. Se qualcuno ha bisogno di riposo lo capirò nelle prossime ore, avrò le idee più chiare nel giorno della partita», ha avvertito Sarri. (...) Strakosha tornerà in porta per riscattare la papera di Istanbul. Lazzari può prendere il posto di Marusic (in campo nel derby). Pedro riposerà, Zaccagni tornerà dopo la sosta, può toccare di nuovo a Raul Moro (come a Torino). Immobile è preannunciato titolare, Sarri continua a parlare di Muriqi da jolly subentrante: «Può giocare anche 5 minuti, ma se ha quella voglia di lottare ci aiuta». Rispetto a Istanbul potrebbe riposare Luis Alberto, è stato perdonato da Mau per le lamentele post-sostituzione: «A me che non sia tranquillo dopo il cambio non importa nulla, anzi mi fa piacere, è un segnale positivo».

