Lazio, subito la ripresa: c’è il Bologna

ROMA - La Lazio subito in campo. Seduta di scarico con rosa divisa in due gruppi in base al minutaggio contro la Lokomotiv Mosca. La settimana aperta con il derby e proseguita con l’Europa League non è mica finita. Domenica trasferta a Bologna (si gioca alle 12.30). Praticamente c’è un solo allenamento per prepara una partita che appare delicata contro l'ex Sinisa Mihajlovic. Poi finalmente la pausa dopo un tour de force che ha tolto tante energie.

Lazio, Sarri ritrova i titolari

Il tecnico potrebbe rimettere in campo la formazione vista nel derby. Marusic-Lazzari è il solito ballottaggio, Luiz Felipe tornerà al centro della difesa al posto di Patric. Leiva in regia, Milinkovic e Luis Alberto le due mezz’ali. Poi tutto ruota intorno alle condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante è in dubbio per la sfida al Dall’Ara, in caso di forfait pronto Muriqi. Con lui sicuri del posto Pedro e Felipe Anderson. Sabato le prove tattiche, poi la partenza per Bologna.