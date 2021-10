Lazio, Zaccagni viaggia verso il ritorno: i tempi di recupero

ROMA - Stava per spiccare il volo, Mattia Zaccagni. E invece ecco lo stop sul più bello. Si è fatto male lo scorso 19 settembre con il Cagliari: trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. Arrivano segnali positivi sulle sue condizioni. Ieri ha iniziato a lavorare in maniera blanda con una corsetta. Il ritorno è più vicino. Sono passate solo due settimane dall’infortunio, sfrutterà la sosta per rimettersi in forma. All’Olimpico, in tribuna, ha sempre incitato la squadra. Da casa, con i ragazzi di Sarri in trasferta, incollato alla tv a fare il tifo. Potrà tornare tra i convocati per la partita casalinga contro l’Inter del prossimo 16 ottobre. Sorride Sarri, avrà un giocatore in più per le rotazioni in attacco. Dopo la pausa si tornerà a giocare ogni tre giorni. Zaccagni non vede l’ora di tornare in campo.