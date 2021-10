Lazio, Zaccagni torna a correre. Dubbio Immobile

ROMA - Dopo la convincente vittoria con la Lokomotiv Mosca, nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per preparare la trasferta di Bologna, valida per il settimo turno di campionato. Maurizio Sarri ha programmato una seduta di scarico. In campo si sono visti solo i calciatori che ieri non hanno preso parte alla gara o che hanno giocato pochi minuti. Tutti, tranne Milinkovic, che ha lavorato in palestra. Domani sarà una giornata decisiva per Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il campo al quarantesimo del primo tempo contro i russi, per un sospetto indurimento al flessore della coscia destra. Il bomber biancoceleste rischia di saltare la trasferta di Bologna.