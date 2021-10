Caso Figc, Lotito prepara l’attacco. E sui tamponi si ricomincia

ROMA - Battagliero come sempre, Claudio Lotito. Escluso dalla Figc perché ‘ancora squalificato’, ora il numero della Lazio è pronto a ribaltare la situazione. Gravina ha tuonato: “Vige la sentenza del Tribunale Federale”. Tradotto: inibizione di 7 mesi che scadrebbe il 26 ottobre prossimo. Secondo i legali biancocelesti però, la sentenza cassata (dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, Cassazione dello Sport) è uscita dall’ordinamento giuridico. Lotito ora ha 30 giorni di tempo (a partire da giovedì scorso) per impugnare il verbale del Consiglio federale in cui ha contestato la scelta di Gravina . Sono ore di consultazioni e pareri autorevoli di giuristi e processualisti.

Processo tamponi, altro round

Comunicato che martedì 19 ottobre, alle ore 11 in videoconferenza, sarà trattato di nuovo dalla Corte Federale d’Appello (come ordinato dal Collegio di Garanzia del Coni) il ‘caso tamponi’. L’ultima mossa di Lotito, quella di portare al Collegio di Garanzia la memoria difensiva firmata dall’illustre giurista Romano Vaccarella, è servita per scagionarlo dalle accuse più gravi (mancate comunicazioni all’Asl). Secondo la Corte Federale era necessaria una delega, scritta ed espressa, ai medici sociali per essere, Lotito, esonerato dalla responsabilità delegata. A supporto di questa tesi, ha citato una sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso del titolare di uno stand presso il mercato ittico di Savona. Di mezzo ci sono i tonni. Una curiosità non da poco. La Capitaneria di Porto aveva accertato ‘la presenza di due tonni rossi di misura e peso inferiori a quanto previsto dalla normativa comunitaria’. Ma il titolare dello stand aveva chiesto di essere prosciolto asserendo di aver demandato ‘agli autisti incaricati del trasporto di eseguire il controllo del peso e delle dimensioni del pescato’. La situazione rimane ingarbugliata, ma Lotito non molla. Appuntamento al 19 ottobre.