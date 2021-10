Lazio, la probabile formazione anti-Bologna: ok Milinkovic

FORMELLO - Ultimo e unico allenamento in previsione della trasferta con il Bologna. La Lazio si prepara all’ultima tappa del tour de force prima della pausa. La settimana è stata dispendiosa tra derby e impegno d’Europa League. Sicura l’assenza di Ciro Immobile, fermato da un problema muscolare alla coscia destra. Ieri qualche dubbio anche sulla presenza di Milinkovic-Savic, anche lui affaticato, scacciati via dalla seduta mattutina . Il Sergente, non al meglio, indosserà la fascia da capitano e giocherà.

Lazio, solito dubbio a destra

Per il resto si vedrà la Lazio dei titolari. Reina in porta, Marusic e Lazzari si giocano come al solito il posto da terzino destro. Il montenegrino, dopo l’ottima prova al derby, potrebbe essere confermato. A centrocampo terzetto con Sergej, Leiva e Luis Alberto. Davanti Felipe Anderson e Pedro chiamati agli straordinari. Occhio alla posizione dello spagnolo, provato anche da punta centrale. Se giocherà da attaccante puro pronto Raul Moro sulla fascia, altrimenti a Muriqi il compito di non far rimpiangere Immobile. Potrebbe essere la prima da titolare per lui. Sarri deciderà all'ultimo.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Raul Moro. All. Sarri.