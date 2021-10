Sarri, faccia a faccia con la squadra: ecco cosa è successo

ROMA - Un ko pesante quello rimediato dalla Lazio a Bologna. Tre a zero che fotografa una brutta prestazione arrivata dopo un buon momento tra derby vinto e match di coppa. Che succede alla squadra? Se lo è chiesto anche Maurizio Sarri. Immediatamente, nello spogliatoio del Dall’Ara, ha confessato i suoi giocatori. Ha vietato l’accesso a chiunque, un faccia a faccia privato per capire il lato negativo di una formazione capace di sfornare grandi prestazioni e, poco dopo, di cadere pesantemente. E un calciatore ha parlato provando a fare chiarezza. Probabilmente Milinkovic, ieri capitano. Ci sono indizi che portano a lui.

La frase che non è piaciuta a Sarri

“Parlando con i giocatori, uno di loro ha preso la parola e mi ha detto ‘sono qui da 6 anni e facciamo sempre così, abbiamo un periodo positivo e poi cadiamo in questo tipo di partite’”, ha commentato Sarri nelle interviste post partita. Milinkovic è in rosa dal 2015 e oggi è vice capitano (al Dall’Ara fascia a lui senza Immobile). Potrebbe essere stato lui a sollevare il problema. Ma a prescindere da chi abbia evidenziato il caso, Sarri ne è rimasto colpito: “Penso che sia vero quello che è stato detto e non so da cosa derivino questi cali, se da un ambiente o da persone influenti all’interno dello spogliatoio. Certamente non dal pubblico, è stato straordinario”. Il lavoro del tecnico diventa doppio: tecnico e psicologico. Va costruita una squadra forte con dei principi di gioco basata su una mentalità vincente. Mai appagata. Non vuole allenare due Lazio, una capace di vincere contro la Roma con fame e voglia, e una che perde a Bologna senza mai reagire.