Lazio, Zaccagni e Immobile puntano l’Inter

FORMELLO - Ecco Mattia Zaccagni in gruppo. La prima bella notizia della settimana per Maurizio Sarri, che ritrova l’ex Verona dopo l’infortunio patito contro il Cagliari, il 19 settembre. Sabato scorso sembrava aver rallentato, invece il recupero è andato per il meglio. Ieri non ha svolto solo la partitella finale, evitando così un sovraccarico. Per la sfida all’Inter c’è tempo, inutile accelerare ora. Contro i nerazzurri sarà a disposizione e permetterà alla Lazio di avere maggiore rotazione in avanti.