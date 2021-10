Lazio, Zaccagni verso il rientro. Basic decide il test in famiglia

ROMA - Dopo la brutta sconfitta di Bologna, arrivano finalmente buone notizie per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni viaggia verso il recupero completo e punta al ritorno in campo nella sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi , in programma sabato 16 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. L'ex veronese, che ieri era tornato a lavorare con il gruppo, ha svolto tutta la seduta con i suoi compagni , disputando anche la partitella in famiglia. Match che si è concluso 1-0 con gol realizzato da Toma Basic.

Lazio, solo palestra per Immobile

In campo non si è visto Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, costretto a saltare la trasferta di Bologna e il doppio impegno in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini, ha lavorato in palestra. Le sue condizioni vengono valutate giornalmente. Immobile punta a rientrare in tempo per il match contro i nerazzurri. Sfida che Sarri continua a preparare senza gli otto calciatori convocati con le rispettive nazionali.