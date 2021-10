Lazio, ecco il patto con Sarri dopo il confronto

FORMELLO - Tutti uniti per la Lazio con Maurizio Sarri. La pausa per le nazionali, in casa biancoceleste, è servita per fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti. Il confronto nello spogliatoio del Dall’Ara, dopo il brutto ko contro il Bologna, è stato utile per capire a caldo i problemi di una squadra che non riesce ancora ad esprimersi come vorrebbe.