Lazio, Luka Romero tra i migliori talenti del The Guardian

ROMA - La chiamano ‘next generation’ ed è una lista di giovani calciatori, nati dal 2004, pronti a diventare dei grandi. Il The Guardian, come ogni anno, ha stilato l’elenco dei talenti da tenere sott’occhio. Tra i quali figura anche Luka Romero. L’esterno offensivo della Lazio è arrivato dal Maiorca in estate alla corte di Maurizio Sarri. Che lo sta facendo crescere. Il prossimo 18 novembre compirà 17 anni. In Spagna, dove ha debuttato diventando il più giovane esordiente della Liga, lo hanno paragonato a Messi. Una cosa mica da niente. Per lui una presenza in Serie A fin qui. La Lazio se lo coccola. Nato in Messico da genitori argentini, ha vissuto sempre in Spagna. Ora Roma è il presente e il futuro. Il The Guardina lo ha eletto tra i migliori talenti del mondo. Alla Lazio il compito di valorizzarlo.