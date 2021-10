Lazio, Sarri spreme i suoi: Immobile ancora assente

FORMELLO - Tanti assenti per via degli impegni delle nazionali, ma Maurizio Sarri fa sul serio in allenamento e chiede il massimo. Nonostante manchino all’appello Acerbi, Milinkovic, Raul Moro, Marusic, Strakosha, Hysaj, Muriqi, Kamenovic e Akpa Akpro, la Lazio va al massimo in vista della super sfida contro l’Inter di sabato 16 ottobre. In mattinata lavoro tattico per difesa, centrocampo e attacco. C’è da digerire bene la filosofia sarrista, questa pausa cade nel momento giusto.

Lazio, niente Immobile

Provate due linee a quattro contrapposte. In una Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Radu. Nell’altra Vavro, Cataldi, Leiva e Escalante. Poco dopo ruoli invertiti con allenamenti anche sul recupero del pallone e tiri in porta. Tutto ok per Mattia Zaccagni, ormai recuperato e pronto per l’Inter. Non ancora in gruppo Ciro Immobile, che continua il suo protocollo di recupero dopo l’infortunio muscolare alla coscia. Per lui solo palestra. Nei prossimi giorni, se tutto procederà per il meglio, tornerà in campo ad allenarsi.