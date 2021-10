Lazio, Immobile punta l'Inter: aspetta il via libera per rientrare in campo

ROMA - Ciro Immobile punta a rientrare in campo nella gara contro l'Inter. Il bomber biancoceleste ci conta, ma non è ancora certo della sua presenza. Saranno decisivi i controlli clinici che effettuerà tra lunedì e martedì , che verificheranno se la modesta lesione al semimembranoso della coscia destra è stata riassorbita o meno. Filtra ottimismo. Immobile si era fermato giovedì 30 settembre durante la sfida di Europa League contro la Lokomotiv Mosca : "Lesione di basso grado", era specificato nel comunicato della Lazio. Meno di un primo grado e circa 10 giorni di riposo e terapie per recuperare al cento per cento. Immobile va due volte al giorno a Formello per curarsi e anticipare i tempi di recupero.

Immobile verso il rientro: vuole sfidare Inzaghi

Il bomber biancoceleste ha saltato la trasferta di Bologna e il doppio impegno in Nations League con l'Italia di Mancini. Anche nell'allenamento di venerdì non si è visto in campo, ma si è sottoposto a trattamenti fisioterapici e lavoro in palestra. Vuole recuperare per la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi, un tecnico che significa tanto nella sua carriera. Lo attendono altri due step: il ritorno sul campo per correre e riprendere un allenamento differenziato. La ripresa nel gruppo, sostenendo lo stesso lavoro fisico e tecnico della squadra. Deve avvenire tutto entro mercoledì, quando mancheranno appena tre giorni e altrettanti allenamenti alla partita con l’Inter. Il tempo c’è, ma sono vietati ritardi.