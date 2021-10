Retroscena Lazio, il giorno che Inzaghi disse sì all'Inter

ROMA - Una notte destinata a cambiare per sempre la storia tra Simone Inzaghi e la Lazio: i minuti che hanno spinto il tecnico a chiudere 22 anni di storia biancoceleste e abbracciare l'Inter. Siamo a mezzanotte tra il 26 e il 27 maggio. Inzaghi non ha ancora detto si a Lotito alla proposta di rinnovo: triennale sino al 30 giugno 2024, con ingaggio da 2,6 milioni di euro più bonus. L’accordo sembrava fatto e in questa direzione spingeva una larga parte dello spogliatoio, legatissima e in contatto con Simone, quella sera isolato dal mondo e in pieno subbuglio. Tare, uscendo da Formello, confermava la firma sul contratto del presidente laziale, ma non di Inzaghi, che aveva ricevuto la chiamata dell'Inter dopo l'addio di Antonio Conte.