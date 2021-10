Lazio, Immobile ancora a parte. Sarri lavora sul possesso palla

FORMELLO - Continua il lavoro di preparazione della Lazio al prossimo impegno in campionato contro l'Inter del grande ex Simone Inzaghi. Doppia seduta per i biancocelesti di Maurizio Sarri, ancora orfani di nove nazionali e di Ciro Immobile che prosegue il suo programma di recupero in palestra. In mattinata i giocatori si sono ritrovati intorno alle 11 a Formello e, dopo un fase di attivazione, la squadra è stata divisa per reparti. Inizialmente i difensori hanno svolto un lavoro tattico mentre centrocampisti e attaccanti si sono concentrati su esercizi basati sulla forza. A metà allenamento, invece, i ruoli si sono invertiti. Nel pomeriggio Sarri ha lavorato molto sul possesso palla tra torello, possesso palla e uno contro uno. Mattia Zaccagni, pienamente recuperato, ha svolto entrambe le sedute di allenamento. L'ex tecnico della Juve ha lasciato il weekend libero ai suoi. La squadra, dunque, si ritroverà a Formello lunedì.