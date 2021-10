Lazio, il piano anti-Inter: Sarri, lezioni extra in difesa

Questi siamo, in difesa. Sarri non l’ha detto, chissà se l’ha mai pensato, soprattutto oggi che sono ancora di meno i centrali. Acerbi salterà Inter e Verona per doppia squalifica, la società non ha presentato ricorso non riscontrando i presupposti per farlo. Non restano che Luiz Felipe, il fantuttone Patric, il dimenticato Radu e l’inutilizzato Vavro. Sarri ha lavorato sulla difesa d’emergenza già in settimana e per i prossimi giorni di lavoro ha messo in preallarme centrali e terzini con l’aggiunta dei registi Leiva, Cataldi ed Escalante. Sono stati convocati per mercoledì mattina, quando a Formello si svolgerà una seduta extra di lavoro difensivo. Si ritroveranno solo difensori e centrocampisti, il resto della squadra dovrà presentarsi a Formello di pomeriggio. Lavoreranno sulla linea a 4, sulla fase di non possesso, sulle uscite centrali (di routine) ed esterne (hanno funzionato contro la Lokomotiv in Europa garantenDifesa Lazio lezioni extra do cambi di fronte). Nei meccanismi sono coinvolti i registi, uomini in più da cui dipendono gran parte delle costruzioni tattiche.