Lazio, Fascetti boccia la difesa: "Poco adatta al gioco di Sarri"

ROMA - "Sarri non ha i difensori giusti per il suo gioco". Eugenio Fascetti boccia la linea difensiva biancoceleste, giudicandola lenta e inadatta per gli schemi del tecnico toscano. Fascetti, che alla guida della Lazio ha ottenuto la storica salvezza nella stagione 86-87, recuperando nove punti di penalizzazione, predica calma, ma alimenta dubbi sulla tenuta difensiva della squadra romana. "Sarri? Per vedere il suo gioco alla Lazio è ancora presto, anche a Napoli accadde lo stesso. Poi mi viene da fare una domanda: Maurizio ha i calciatori adatti alla sua idea? Per me, ha una linea difensiva troppo lenta per concretizzare il Sarrismo" ha dichiarato ai microfoni di Station Radio.