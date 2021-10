Lazio, il programma della settimana: Sarri aspetta i nazionali

ROMA - Inizia un periodo fatto di tante partite, e importanti, per la Lazio. Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la prima seduta settimanale in vista della sfida contro l’Inter di sabato prossimo. Di sicuro non ci sarà Francesco Acerbi, squalificato per due giornate. L’azzurro rientrerà nelle prossime ore così come tutti i nazionali. Il tecnico pronto a lanciare la coppia Luiz Felipe e Patric.