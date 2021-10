Lazio, controlli per Immobile: aspetta il via libera

ROMA - Una settimana di recupero con un protocollo specifico, poi un po’ di relax a Disneyland e ora i controlli medici. Ciro Immobile riparte dalla clinica Paideia, dove in mattinata ha svolto gli ultimi test clinici per capire se potrà tornare in campo. Aspetta il via libera. Si era fermato nel match d’Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Uscito in tempo per evitare un infortunio più grave. Poi il responso: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra”. Ciro scalpita per tornare in gruppo con il resto dei compagni e giocare sabato contro l’Inter (ore 18) all’Olimpico davanti ai suoi tifosi.