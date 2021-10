Lazio, altro tour de force all’orizzonte: tutti gli impegni

ROMA - La pausa per staccare la spina e riordinare le idee, poi un’altra tornata di partite per misurare le ambizioni della Lazio. Inizia un periodo duro per i biancocelesti. I tanti impegni ravvicinati metteranno alla prova i ragazzi di Sarri. La settimana si apre con il primo allenamento in vista dell’Inter. Sabato 16, alle ore 18, ecco l’incontro con i nerazzurri di Inzaghi. Il 21 impegno casalingo con l’Olympique Marsiglia (ore 18.45), tre giorni dopo squadra a Verona con l’Hellas (ore 15). Ottobre ricco di appuntamenti: all’Olimpico arriva la Fiorentina (il 27 alle 20.45), il 30 ottobre super match con l’Atalanta a Bergamo (ore 15). Si gioca senza respiro sino agli inizi di novembre. Ritorno a Marsiglia (4 novembre ore 21), poi Salernitana all’Olimpico (ore 18). Altra pausa con vista Juve. La Lazio riprenderà il 20 novembre contro i bianconeri a Roma (ore 18).