Jessica Immobile e le montagne russe: quanta paura!

ROMA - "Incazzata nera". Commenta così, una spaventata Jessica Immobile, uno dei giochi più adrenalinici di Disneyland Paris. La moglie del bomber della Lazio, insieme a famiglia e amici, hanno trascorso un paio di giorni in totale relax e all'insegna del divertimento nel famoso parco. E qualcuno l'avrà anche convinta a fare le montagne russe. Si è fidata e la reazione, ripresa in un video appena messo piede a terra, è evidentemente 'toccante': "Io comunque piangevo", ha scritto nella storia postata su Instagram con tanto di faccina divertita. Volto impaurito nel bel mezzo delle risate del resto della combriccola. Relax sì, ma quanta paura. E Ciro, al suo fianco, sembra entusiasta dell'ebrezza fatta provare alla moglie. Cosa non si fa per amore.